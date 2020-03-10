"Yangında mahsur kalanlar var" ihbarı tüm ekipleri alarma geçirdi - Son Dakika
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"Yangında mahsur kalanlar var" ihbarı tüm ekipleri alarma geçirdi

6 saat önce

"Yangında mahsur kalanlar var" ihbarı tüm ekipleri alarma geçirdi Mahalle sakinleri sokağa döküldü Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı.

"Yangında mahsur kalanlar var" ihbarı tüm ekipleri alarma geçirdi

Mahalle sakinleri sokağa döküldü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan vatandaşların olduğu iddiası tüm ekipleri alarma geçirdi.

Yangın, Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Barbaros Mahallesinde 4 katlı binanın 4. Katında meydana geldi. İddiaya göre binadan dumanlar yükseldiğini fark eden komşular içeride birilerinin olduğunu düşünerek, durumu 112 Acil Sağlık Ekipleri ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Evinin yan tarafındaki balkonda yangın çıktığını gören bazı vatandaşlarda, bahçe hortumuyla balkondan yangına su püskürtmeye çalışarak yangını kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı.


Çevredekiler rahat bir nefes aldı

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri dumanların sardığı binanın 4. katına itfaiye aracının yangın merdivenini dayayarak, yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada yangını fark eden diğer mahalle sakinleri de sokağa dökülerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dairede yapılan kontrollerde içeride kimsenin olmayışı yangını merakla izleyenlere rahat bir nefes aldırdı.


112 hazır bekledi

Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, jandarma ekipleri de bölgeye şerit çekip alanda güvenlik önlemleri aldı. Evin mutfak bölümünden çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile tamamen söndürüldü. Yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana gelirken, çıkan yangın ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yangında mahsur kalanlar var ihbarı tüm ekipleri alarma geçirdi

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:56 Kaynak: İHA
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