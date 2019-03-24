Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalanları Boruya Tırmanarak Kurtardı

Yangında Mahsur Kalanları Boruya Tırmanarak Kurtardı

55 dakika önce

? Mısır'da Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi, apartmanın dış cephesinde yer alan boruya tırmanarak kurtardı.

Yangında Mahsur Kalanları Boruya Tırmanarak Kurtardı, System.String[]
? Mısır'da Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi, apartmanın dış cephesinde yer alan boruya tırmanarak kurtardı.

Olay, Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan Al-Zawia Al-Hamra bölgesindeki Al-Gomhouria isimli sokakta bulunan bir apartmanda yangın çıkması sonucu meydana geldi. Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, apartmandaki yangında mahsur kalan ve balkonda yardım bekleyen 3 kişiyi, apartmanın dış cephesindeki boruya tırmanarak kurtardı. 3 katlı apartmanın 2. katında mahsur kalan bir yetişkini ve 3. katındaki 2 çocuğu kurtaran adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 05:55 Kaynak: DHA

Kahire, Mısır, Dünya
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