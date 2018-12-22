Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Ekipleri Kurtardı

6 saat önce

Aksaray'da yangın çıkan 6 katlı apartmanda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
Aksaray'da yangın çıkan 6 katlı apartmanda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyük Bölcek Mahallesi 2443. Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı.

Duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi.

Binada mahsur kalan 6 kişi, itfaiye merdiveniyle balkonlardan alınarak kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, bodrum katta bulunan elektrik trafosu ile binalara giden elektrik kabloları kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:01 Kaynak: AA

Bölcek, Aksaray, İtfaiye, Güncel
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