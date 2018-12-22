Yangında Mahsur Kalanları İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Aksaray
'da yangın çıkan 6 katlı apartmanda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
Büyük Bölcek
Mahallesi 2443. Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın bodrum katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı.
Duman nedeniyle binada mahsur kalanlar, balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD
ve 112 Acil Servis
ekibi gönderildi.
Binada mahsur kalan 6 kişi, itfaiye merdiveniyle balkonlardan alınarak kurtarıldı.
Dumandan etkilenen 3 kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında, bodrum katta bulunan elektrik trafosu ile binalara giden elektrik kabloları kullanılamaz hale geldi.