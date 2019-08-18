Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı



Ankara'da 6 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın sonucu evlerinde mahsur kalan 6 kişi, itfayi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Barıştepe Mahallesi'nde meydana geldi. 783'üncü sokak üzerindeki 6 katlı apartmanın 3'üncü kat merdivenlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından koltuk yakıldı. Koltuğun yanması sonucu tüm binayı duman sardı. Bazı apartman sakinleri yüzlerine kapatarak dışarı çıkarken, dumandan etkilenen bazı kişiler de evlerinde mahsur kaldı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkona çıkarak yardım bekleyen bazı apartman sakinleri itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, bazıları da duman tahliye edildikten sonra binadan çıkarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın nedeniyle apartmanın 3'üncü katında mahsur kalanlardan Şeref Oruç, yangını tesadüfen fark ettiğini belirterek, "Kapıyı açtığımda dumanlar falan vardı ama alev görmedim. Işıklar da sönmüştü. Nerede olduğunu fark edemedim. İtfaiyeyi aradık, itfaiye geldi, sağ olsunlar bizi aşağı indirdiler" dedi.



Görüntü Dökümü:

-İtfiye ekiplerinden görüntü

-Binadan mahsur kalanların kurtarılması

-Mahsur kalan Şeref Oruç ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Ebru KURT/ANKARA, -