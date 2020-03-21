Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

6 saat önce

Bolu'da bir binanın garajında çıkan yangında apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından pencere ve balkonlardan kurtarılırken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı, System.String[]

Bolu'da bir binanın garajında çıkan yangında apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından pencere ve balkonlardan kurtarılırken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 16.15 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın garaj kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın içini duman sardı. Evlerinin içine kadar giren dumandan kurtulmak için balkonlara koşan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.


Cam ve balkonlardan çıkarıldılar


Yangın söndürme çalışmasının ardından apartmanda bulunan dumanı tahliye eden itfaiye ekipleri, yaşlı ve kadınları sepetli itfaiye aracı ile cam ve balkonlardan tahliye etti. Apartman sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangında, bazı vatandaşlar evlerinde besledikleri evcil hayvanları da alarak dışarı çıktı. Yangında, dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama         
09:52
Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak Fenerbahçe, sezon sonunda Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katacak         
09:46
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:16:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]