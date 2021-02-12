Yangında mahsur kalanları itfaiye merdivenle kurtardı - Son Dakika

Yangında mahsur kalanları itfaiye merdivenle kurtardı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde Gündoğdu Mahallesi Fatih caddesindeki bir apartmanın giriş katında bulunan depoda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Depodan dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri panik halinde evlerinden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik çalışma sonunda yangını büyümeden söndürdü. Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri, evlerinde mahsur kaldı. Yoğun dumanın evlere de sızması nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince uzatılan yangın merdivenleriyle kurtarıldı. Yangında, depoda bulunan eşyalar zarar gördü.