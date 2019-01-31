Son Dakika Haberleri: Yangında Mahsur Kalanları Kurtarmak İçin Bu 'Drone'u Tasarladılar

Yangında Mahsur Kalanları Kurtarmak İçin Bu 'Drone'u Tasarladılar

55 dakika önce

– Çin'de bulunan Guangdong Politeknik Normal Üniversite öğrencileri, yüksek yapılarda çıkan yangınlarda mahsur kalan kişilerin yardım çağrıları doğrultusunda olay yerine uçan ve dört parçaya ayrılarak havada bir 'güvenlik ağı' açan bir 'drone' tasarladılar.

Yangında Mahsur Kalanları Kurtarmak İçin Bu 'Drone'u Tasarladılar, System.String[]
Çin'de bulunan Guangdong Politeknik Normal Üniversite öğrencileri, yüksek yapılarda çıkan yangınlarda mahsur kalan kişilerin yardım çağrıları doğrultusunda olay yerine uçan ve dört parçaya ayrılarak havada bir 'güvenlik ağı' açan bir 'drone' tasarladılar.

Öğrenciler tasarladıkları bu konsept 'drone'u bir animasyon ile tanıttı. Görüntülerde, bir drone bir binanın üst katlarından birinde çıkan yangın sonrası mahsur kalan birini tespit edip, olay yerine gidiyor. Çağrı üzerine olay yerine giden drone, trafiğe takılma problemi olmadığı için kurtarma ekiplerinden daha hızlı olay yerine yetişiyor ve havada 4 bölüme ayrılarak bir 'güvenlik ağı' oluşturuyor. Yetişkinleri taşıyacak yeterlilikle olan drone, ardından güvenlik ağı üzerine atlayan kişiyi, yavaş yavaş alçalarak yerdeki kurtarma ekiplerine teslim ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:52 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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