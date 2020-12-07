Yangında mahsur kalanları sırtlarına alarak kurtardılar - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binada çıkan yangında, binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sırtlarında taşıyarak kurtardı.

Yangın, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 167. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İçeride mahsur kalanların olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler ve vatandaşlar, biri bebek olmak üzere toplam 7 kişiyi içeriden çıkardı. Yürümekte zorlananlar ise yangından sırtlara alınarak kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulansa alınarak tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ