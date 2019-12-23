Yangında mahsur kaldılar, kurtarma çalışmalarını görüntülediler - Son Dakika
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Yangında mahsur kaldılar, kurtarma çalışmalarını görüntülediler

6 saat önce

KARAMAN'da apartmanda çıkan yangında duman binayı sararken, üst katlarda olanlar mahsur kaldı.

Yangında mahsur kaldılar, kurtarma çalışmalarını görüntülediler, System.String[]

KARAMAN'da apartmanda çıkan yangında duman binayı sararken, üst katlarda olanlar mahsur kaldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından mahsur kalanlar kurtarılırken, dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartmandakilerin mahsur kaldıkları anlarda kurtarma çalışmalarını cep telefonu ile görüntülemeleri dikkat çekti.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki apartmanın birinci katında meydana geldi. Belirlenemeyen nedenle birinci kattaki dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı dumanın sarması üzerine üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ettiği sırada mahsur kalanlar da evlerinin penceresi ve balkonundan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Alevler söndürüldükten sonra da mahsur kalanlar kurtarılıp, bina tahliye edildi. Mahsur kalanlardan dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.


Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:45 Kaynak: DHA
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