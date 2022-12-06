Yangında malından, kavgada canından oldu Adana'da 3 gün önce lüks motosikletleri yangında kaybeden Uğur Uca, yanan motosikletlerinin başında beklediği sırada tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

ADANA - Adana'da bir restoranda meşaleli karşılama nedeniyle çıkan yangının iş yerine sıçraması sonucu milyonlarca liralık motosikletini kaybeden kişi, bugün iş yerinin önünde tartıştığı kişi tarafından çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.Alınan bilgiye göre, 3 Aralık Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Galleria İş Merkezi'nde bir restoranda meşaleli kutlama yapıldığı sırada yangın çıktı. Büyüyen yangın, yan tarafındaki lüks motosiklet satışı yapan iş yerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangında milyonlarca liralık lüks motosiklette hasar olmuştu.İddiaya göre, iş yeri sahibi Uğur Uca, iş yerinin önünde yanan motosikletlerinin başında beklediği sırada, M.T isimli kişi geldi. M.T. yanan motosikletlere dokundu. Bunun üzerine Uğur Uca'nın, M.T.'ye "Elleme, inceleme yapılacak" diye cevap verdiği öğrenildi. Ardından ikili arasında çıkan kavgada M.T, Uğur Uca'yı kalbinden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Uğur Uca'yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Uğur Uca kurtarılamadı. Uca'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Şüpheli M.T, Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alındı.