Yangında minik Yakup öldü, annesi ile 2 kardeşi dumandan etkilendi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında minik Yakup öldü, annesi ile 2 kardeşi dumandan etkilendi (2) - Son Dakika

Yangında minik Yakup öldü, annesi ile 2 kardeşi dumandan etkilendi (2)

6 saat önce

YUNUS MEHMET'İN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYORSakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan ve Yakup Ayhan İlişen (2) yaşamını yitirdiği yangında dumandan etkilenen anne Ayşegül İlişen ile diğer oğlu Yunus Mehmet (4) ve kızı Sehernaz (6) Hendek Devlet...

Yangında minik Yakup öldü, annesi ile 2 kardeşi dumandan etkilendi (2), System.String[]

YUNUS MEHMET'İN TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA DEVAM EDİYOR

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde çıkan ve Yakup Ayhan İlişen (2) yaşamını yitirdiği yangında dumandan etkilenen anne Ayşegül İlişen ile diğer oğlu Yunus Mehmet (4) ve kızı Sehernaz (6) Hendek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Yunus Mehmet, durumunun ağır olması nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilirken, anne Ayşegül İlişen ile kızı Sehernaz'ın tedavilerine Hendek Devlet Hastanesi'nde devam edildi.

BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yunus Mehmet'e, babası Soner İlişen ve yakınları eşlik etti. Yunus Mehmet'in yanık ünitesinde tedaviye alınmasının ardından Soner İlişen ve yakınları yanık ünitesi kapısında bekledi. Güçlükle ayakta duran baba İlişen'i, yakınları sakinleştirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:37 Kaynak: DHA
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