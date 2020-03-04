Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Antalya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Antalya'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre yangın öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki müstakil bir evde çıktı. Suriyeli ailenin yaşadığı evden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Aile dışarı çıkarken, çevredekiler yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm evi sardı. İtfaiyenin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:37 Kaynak: İHA
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