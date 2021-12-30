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Yangında ölen 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldı - Son Dakika

Yangında ölen 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldı

30.12.2021 14:38
Yangında ölen 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldı

İZMİR'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.

İZMİR'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki ikizler Yahya ve Remzi ile 3 yaşındaki ağabeyleri Talha Menderes'in cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor. Cesetleri tanınmaz hale gelen kardeşler için DNA testi yapıldığı, kimlik tespitinin ardından da toprağa verilecekleri belirtildi.

Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki 2 katlı evde, 24 Aralık günü saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasının devrilmesiyle çıktığı sanılan yangını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Eve giren ekipler, ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri Talha Menderes'in birbirlerine sarılmış cansız bedenlerini buldu.Bayındır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, buradan da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Cesetleri tanınmaz hale gelen kardeşlerin kimlik tespiti için aileden kan örneği alınıp DNA testi yapıldığı belirtildi. Sonuçların çıkmasının ardından 3 kardeşin Bayındır'da toprağa verileceği bildirildi.


Yangında ölen 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldı
Yangında ölen 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldı
Yangında ölen 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldı
Yangında ölen 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldı
Yangında ölen 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldı
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Adli Tıp Kurumu, Yangın, İzmir, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangında ölen 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yangında ölen 3 kardeşin kimlik tespiti için DNA testi yapıldı - Son Dakika
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