Üye Girişi
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı

16.02.2022 16:04
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı

MANİSA'nın Kula ilçesindeki çiftlik evinde çıkan yangında, dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan (3) adlı ikizlerin cenazesi, memleketleri İzmir'de toprağa verildi.

MANİSA'nın Kula ilçesindeki çiftlik evinde çıkan yangında, dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan (3) adlı ikizlerin cenazesi, memleketleri İzmir'de toprağa verildi. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan Ramazan Atalan, cenazede güçlükte ayakta durdu.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı kırsal Şeritli Mahallesi, Bakacak Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İlker Kırlı'ya ait hindi çiftliğinde çalışan ailenin kaldığı evde elektrikli sobadan yangın çıktı. Bu sırada çiftlikte çalışan Hatice-Ramazan Atalan, kaldıkları evden yükselen dumanı fark etti. İtfaiye ekiplerine haber veren çift, ikiz çocukları Yusuf İmran ve Halil İbrahim Atalan'ı kurtarmak için içeri girdi. Çocuklarına ulaşan çift, kendi imkanlarıyla ikizlerini Kula Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede, yoğun dumandan zehirlendiği belirlenen ikizler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ELEKTRİK SOBASININ KABLOLARI ERİMİŞ

İkizler için öğle vakti memleketleri İzmir'in Konak ilçesindeki Hava Şehitleri Camii'nde tören düzenlendi. Cenazeye ikizlerin ailesi ve yakınları katıldı. Baba Atalan güçlükle ayakta dururken, akrabalardan biri cenazede bayıldı. Namazın ardından ikizlerin cenazesi, Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangınla ilgili hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda, fişi prize takılı bırakılan veya unutulmuş olan elektrikli sobanın kablo bağlantı yerlerinde kısa devre oluştuğu, bu nedenle kabloların erimiş olduğu ve yangının bu nedenle çıkmış olabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.


Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı
Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı
YORUMLAR
500

İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:44 Dini nikahlı hamile eşini öldüren caniden çileden çıkaran sözler: Kim olsa aynısını yapardı
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:34 Dikkatsizliğin sonu! Telefonuna bakarken bir anda kendini aşağı katta buldu
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
15:29 Meksika'da karteller üyelerine yamyamlık dersi veriyor
15:28 Filmlerde içilen sütün ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
14:17 Babaannenin sessiz feryadı kurtarmaya yetmedi! Zorba nişanlı, 16 yaşındaki genç kızı boğazını keserek katletti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:12:24. #1.11#
SON DAKİKA: Yangında ölen 3 yaşındaki ikizler, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement