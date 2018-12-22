Son Dakika Haberleri: Yangında Ölen 3 Yaşındaki Yağız Efe, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yangında Ölen 3 Yaşındaki Yağız Efe, Son Yolculuğuna Uğurlandı

15 dakika önce

TOKAT'ta dün çıkan yangında yaşamını yitiren Yağız Efe Süsoy (3), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında Ölen 3 Yaşındaki Yağız Efe, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
TOKAT'ta dün çıkan yangında yaşamını yitiren Yağız Efe Süsoy (3), gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kale Ardı Derbent Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Zeynep Süsoy, sobada yakmak amacıyla evin dışında odun kırarken, oturma odasında yangın çıktı. Sobadan çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden Zeynep Süsoy, hemen eve girip, iki çocuğundan Kaan'ı (7) alıp, dışarı çıkarmayı başardı. Ancak başka bir odada bulunan Yağız Efe'ye ulaşamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren ekipler, Yağız Efe'nin oturma odasında, cam kenarına yakın bir dolabın yanında cansız bedeni ile karşılaştı.

Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılan minik Yağız Efe'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi Behzat Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yağız Efe Süsoy'un cenazesi, Ali Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, Süsoy ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede küçük çocuğun babası Serdar ve annesi Zeynep Süsoy, gözyaşlarını tutamadı. 

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:22 Kaynak: DHA

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