Son Dakika Haberleri: Yangında Ölen 4 Kardeş Gözyaşlarıyla Defnedildi

Yangında Ölen 4 Kardeş Gözyaşlarıyla Defnedildi

1 saat önce

Konya'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kardeş dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında Ölen 4 Kardeş Gözyaşlarıyla Defnedildi, System.String[]
Konya'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 kardeş dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'nde Şehri Ayin Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın Suriyeli ailenin yaşadığı çatı katında çıktı. Alınan bilgiye göre, Hüseyin El Abdullah, eşi Fatima El Abdullah ve çocukları evdeyken işe gitti. İddiaya göre, Fatima El Abdullah da yiyecek almak için evden çıktı. Kısa bir süre sonra eve dönen anne, evden yükselen dumanları görünce komşularından yardım istedi. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başlarken, çevrede bulunanlar içeriye girerek yoğun dumandan etkilenen çocuklar Muhammed El Abdullah (4), Hasan El Abdullah (5), Velid El Abdullah (10) ve Rim El Abdullah'ı (11) dışarıya çıkardı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan çocuklar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yangında hayatını kaybeden 4 kardeşin cansız bedenleri Konya Numune Hastanesinde yapılan otopsinin ardından gözyaşları ve dualarla ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan cenazeye katılan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da acılı babaya baş sağlığı diledi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:44 Kaynak: İHA

Karatay, Aziziye Mahallesi, Konya, 3. Sayfa
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