Yangında ölen baba, anne ve kızı yan yana toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında ölen baba, anne ve kızı yan yana toprağa verildi - Son Dakika

Yangında ölen baba, anne ve kızı yan yana toprağa verildi

6 saat önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı evde sobadan çıktığı tahmin edilken yangında yaşamlarını yitiren Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızları Fatma Asan, yan yana toprağa verildi.

Yangında ölen baba, anne ve kızı yan yana toprağa verildi, System.String[]

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı evde sobadan çıktığı tahmin edilken yangında yaşamlarını yitiren Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızları Fatma Asan, yan yana toprağa verildi.

Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde, dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalleli, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, tüm evi saran alevleri, sabaha karşı güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışması sırasında içeri giren itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızları Fatma Asan'ın da diğer odada cansız bedeniyle karşılaştı.

Anne-baba ve kızlarının cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin sobadan çıktığını tahmin ettiği yangının kesin nedeni yapılacak inceleme ile belirlenecek.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yangında yaşamını yitiren Mustafa Asan, eşi Ayşe Asan ve kızları Fatma Asan bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana  toprağa verildi.


Beyşehir, İtfaiye, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:55 Kaynak: DHA
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