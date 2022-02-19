Son dakika haberi... Yangında ölen baba ve kızı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ANKARA'da, oturdukları 7'nci kattaki dairede çıkan yangında hayatını kaybeden Ahmet Çetin (83) ile kızı Gülfidan Çetin (49) son yolculuklarına uğurlandı.

Yenimahalle ilçesi, Kayalar Mahallesi'nde 13 katlı apartmanın 7'nci katında Ahmet Çetin'in, kızı ile birlikte yaşadığı dairede, dün sabah yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Ahmet Çetin ile kızı Gülfidan Çetin'in cansız bedenlerine ulaştı.

Ahmet Çetin ile kızı Gülfidan Çetin için bugün Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Gülfidan Çetin'in teyzesi Ayten Zeybek, kuzeni Cevriye Geçener, komşuları katıldı. Ayten Zeybek taziyeleri kabul ederken, Cevriye Geçener, kuzeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba ve kızının cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'BABASINA BAKMAK İÇİN EVLENMEDİ'

Ayten Zeybek, Ahmet Çetin'in eşini kaybettikten sonra kızıyla yaşadığını söyleyerek, "Yanarak öldüler. Uzun yıllardan beridir kızla babası beraber yaşıyorlardı. Kız babasına bakmak için hiç evlenmedi" dedi.

Cevriye Geçener ise, "Haftanın 3 günü bize gelirlerdi. Eniştem yaşlıydı, kızı da ona bakabilmek için hiç evlenmedi. Kız babasını kurtarmaya çalışırken yandı. Evin sadece bir odası çok kötü olmuştu, o odada da eniştem yatıyordu. Yangın da orada başlamış zaten. İkisinin de kimseye zararı yoktu. Kuzenim de babasını kurtarmak için odaya gitmiş; ama çıkaramamış" dedi.