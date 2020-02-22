Yangında ölen babaanne ve torunları defnedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında ölen babaanne ve torunları defnedildi - Son Dakika

Yangında ölen babaanne ve torunları defnedildi

6 saat önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden babaanne ve 2 torunu gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yangında ölen babaanne ve torunları defnedildi, System.String[]

Bartın'ın Amasra ilçesinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden babaanne ve 2 torunu gözyaşları arasında toprağa verildi.


Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde dün akşam 3 katlı evin 2. katında çıkan yangında hayatlarını kaybeden babaanne Fatma Erkan (63) ve torunları Ali Asaf (2) ile Berat Ali (4) gözyaşları arasında defnedildi. Babaanne ve torunlarının cenazesi ilk olarak Bartın Devlet Hastanesindeki otopsilerinin ardından evlerinin önüne getirildi. Burada yapılan duaların ardından kılınan cenaze namazının ardından cenazeler köy mezarlığına defnedildi.


Cenazeye AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Vali Vekili Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Cenazelerin köye getirildiği sırada gözyaşları sel olurken, anne Birgül ve baba Ali ayakta durmakta güçlük çekti. Ali Asaf ve Berat Ali'nin ağabeyi 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yiğit babasına sarılarak gözyaşı döktü. - BARTIN

Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:16 Kaynak: İHA
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