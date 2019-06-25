Son Dakika Haberleri: Yangında ölen çift son yolculuğuna uğurlandı
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Yangında ölen çift son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Kadıköy'de, 7 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazesi toprağa verildi.

Yangında ölen çift son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Kadıköy'de, 7 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazesi toprağa verildi.
Çehreli çifti için Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.
Törene Çehreli çiftinin yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesinde çiftin yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Cenaze törenine katılan Barbaros Çehreli'nin Deniz Harp Okulundan sınıf arkadaşı emekli Tuğgeneral Nadir Kınay, yaptığı açıklamada, "Deniz Harp Okulunda aynı sınıftaydık. Beraber mezun olduk. Çok çalışkan ve iyi bir bahriye subayıydı. Büyük bir fedakarlık yaparak Yüzbaşı rütbesindeyken engelli oğlu Bora Çehreli'ye bakmak için istifa etti. Çıkan yangında oğlunu kurtardıktan sonra eşiyle hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
Çehreli çiftinin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.
Yangın
Kozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokağı'ndaki 7 katlı binanın üçüncü katında 23 Haziran'da çıkan yangında, Barbaros Çehreli (75) kapıya yardıma gelen vatandaşlara engelli oğlu Bora Çehreli'yi (42) teslim ederek, içeride bulunan eşi Ülker Çehreli'yi (74) kurtarmaya gitmiş, yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, çiftin cenazesiyle karşılaşmıştı.Yaralı Bora Çehreli ise hastaneye kaldırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:23 Kaynak: AA
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