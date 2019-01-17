Son Dakika Haberleri: Yangında Ölen İki Suriyeli Karşıyaka'da Defnedilecek

Yangında Ölen İki Suriyeli Karşıyaka'da Defnedilecek

1 saat önce

Yangında ölen iki Suriyeli Karşıyaka'da defnedilecekANKARA - Ankara Sitelerde 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden beş Suriyeliden ikisi Karşıya Mezarlığı morguna kaldırıldı.

Yangında ölen iki Suriyeli Karşıyaka'da defnedilecek

ANKARA - Ankara Sitelerde 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden beş Suriyeliden ikisi Karşıya Mezarlığı morguna kaldırıldı.
İsimleri Muhammed, Juma El, Mahmud Emin olan üç akraba için Türk makamlarından izin çıkarsa defdenilmek için Suriye'ye götürülerek defnedilecek. Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha ise yarın Cuma Namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:45 Kaynak: İHA

Ankara, Karşıyaka, 3. Sayfa
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