Yangında Ölen İki Suriyeli Karşıyaka'da Defnedilecek
1 saat önce
Yangında ölen iki Suriyeli Karşıyaka'da defnedilecekANKARA - Ankara Sitelerde 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden beş Suriyeliden ikisi Karşıya Mezarlığı morguna kaldırıldı.
Yangında ölen iki Suriyeli Karşıyaka
'da defnedilecek
ANKARA - Ankara
Sitelerde 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden beş Suriyeliden ikisi Karşıya Mezarlığı morguna kaldırıldı.
İsimleri Muhammed, Juma El, Mahmud Emin olan üç akraba için Türk makamlarından izin çıkarsa defdenilmek için Suriye'ye götürülerek defnedilecek. Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha ise yarın Cuma Namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:45 Kaynak: İHA
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