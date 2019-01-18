Son Dakika Haberleri: Yangında Ölen İki Suriyeli Karşıyaka'da Defnedildi

Yangında Ölen İki Suriyeli Karşıyaka'da Defnedildi

58 dakika önce

Ankara Sitelerde 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden beş Suriyeliden ikisi Karşıya Mezarlığı'na defnedildi.

Yangında Ölen İki Suriyeli Karşıyaka'da Defnedildi, System.String[]
Ankara Sitelerde 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden beş Suriyeliden ikisi Karşıya Mezarlığı'na defnedildi.

Ankara Sitelerde, iki gün önce mobilya firmasının ikici katında çıkan yangında 5 Suriyeli işçi hayatını kaybetmişti. 5 işçiden ikisi Ankara Adlı Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrasında, Muhanned El Muhammed ve Abdullah Rahicuha isimli Suriyeli iki işçi Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde cuma namazını müteakiben cenaze namazları kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından akrabaları ve sevenleri tarafından kelime-i tevhid eşliğinde naaşmarı cenaze aracına taşındı. Cenazeler daha sonra Karşıyaka Mezarlığında defnedildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:50 Kaynak: İHA

Karşıyaka, Ankara, 3. Sayfa
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