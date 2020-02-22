Yangında ölen kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında ölen kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı - Son Dakika

Yangında ölen kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı

7 saat önce

Bartın'da dün akşam çıkan yangında hayatlarını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı.

Yangında ölen kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı, System.String[]

Bartın'da dün akşam çıkan yangında hayatlarını kaybeden 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerden geriye fotoğrafları kaldı.


Yangın, dün akşam saatlerinde Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde 3 katlı betonarme evin ikinci katında çıktı. Aniden büyüyen yangında evde bulunan 63 yaşındaki babaanne Fatma Erkan ile torunları 2 yaşındaki Ali Asaf ve 4 yaşındaki Berat Ali dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Fatma Erkan, Ali Asaf ve Berat Ali ikindi namazını müteakip toprağa verilecek. - BARTIN

Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:01 Kaynak: İHA
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