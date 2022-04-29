Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

29.04.2022 12:29
Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında ölen 3 yaşındaki Kerzi Nur'un 12 gün önce doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Kırşehir'de bir ikamette çıkan yangında ölen 3 yaşındaki Kerzi Nur'un 12 gün önce doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Yenice Mahallesi 214. Sokak üzerinde bulunan bir 4 katlı binanın 1. katında çıkan yangında 3 yaşındaki Kerzi Nur K. hayatını kaybederken 6 kişi de hastanede tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Kerzi Nur'un, 17 Nisan tarihinde kutladığı doğum gününün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, çocuklarını balkondan atarak alevlerden kurtaran anne Selime K.'nın pasta getirdiği yer alıyor.

Zehirlenen Anne Selime K.'nın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. - KIRŞEHİR

Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı
Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

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Kırşehir, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında ölen Kerzi Nur'un doğum günü görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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