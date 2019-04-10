Son Dakika Haberleri: Yangında Ölen Kişinin, Çifte Cinayetten Arandığı Ortaya Çıktı

Yangında Ölen Kişinin, Çifte Cinayetten Arandığı Ortaya Çıktı

16 dakika önce

Yangında ölen kişinin, çifte cinayetten arandığı ortaya çıktıKIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesi Irmak köyündeki evde çıkan yangında yaşamını yitiren kişinin, 2004 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde 2 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili aranan Ahmet Er, olduğu saptandı.

Yangında Ölen Kişinin, Çifte Cinayetten Arandığı Ortaya Çıktı, System.String[]
Yangında ölen kişinin, çifte cinayetten arandığı ortaya çıktı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesi Irmak köyündeki evde çıkan yangında yaşamını yitiren kişinin, 2004 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde 2 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili aranan Ahmet Er, olduğu saptandı. Ahmet Er'in, başka kişileri de öldürmüş olabileceği şüphesi üzerine evin temelinde yapılan kazıda kemiklere rastlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Geçen 3 Mart'ta köyde tek katlı evde yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıya yangın söndürüldü. Evin enkazında yapılan aramada, tamamen yanmış kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin, DNA incelemesi sonucu Ahmet Er'e ait olduğu saptandı. Ahmet Er hakkında, 2004 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde Murat Gürbüz ve Canan Uluyüz'ün öldürülmesi olayı ile ilgili yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

YANAN EVİN ALTINDA KEMİKLER BULUNDU

Soruşturmayı derinleştiren polis, Ahmet Er'in temas kurduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Bu kişiler, yanan evin temelinde gömülü ceset olabileceğini söyledi. Bunun üzerine evin altında yapılan kazı çalışmasında kemiklere rastlandı. Bulunan kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, polisteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişiden D.E., S.Ç.E. ve K.E. tutuklanırken, E.T., T.A., G.E., O.Y., C.A. ve G.U. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:15 Kaynak: DHA
Bala, Ankara, Ahmet Er, Güncel
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