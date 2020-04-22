Yangında ölen kız kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi - AYDIN - Son Dakika

Çine'de yaşayan Ahmet Kartal (37) ve eşi Ayşe Kartal (26), dün kendilerine ait Cuma Mahallesi'ndeki tarlaya çalışmaya gitmiş, çocukları Nazlı ve Irmak Kartal'ı buradaki tek gözlü kulübeye bırakmıştı.

Cuma Mahallesi'ndeki kulübede çıkan yangında hayatını kaybeden Nazlı Kartal (4) ve Irmak Kartal'ın (2) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından helallik alınması için babaevine getirildi.

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