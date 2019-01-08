Son Dakika Haberleri: Yangında Ölen Minik Muhammet Ali, Toprağa Verildi

Yangında Ölen Minik Muhammet Ali, Toprağa Verildi

2 saat önce

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Muhammet Ali Bıdak (3.5), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yangında Ölen Minik Muhammet Ali, Toprağa Verildi, System.String[]
ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Muhammet Ali Bıdak (3.5), gözyaşları arasında toprağa verildi.

5 Ocak'ta Uğurludağ ilçesi Yüzgeç Mahallesi'nde, Dursun Bıdak'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada eşiyle beraber ahırdaki hayvanlara yem veren Dursun Bıdak, evden yükselen alevleri görünce itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Dursun ve eşi Nurhan Bıdak, yanan eve girmeye çalıştı. Alevlerin arasından Dursun Bıdak'ın annesi Döne Bıdak'ı çıkarmayı başaran çift, çocuklarına ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler bir süre sonra evde küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Yangında yaralanan Dursun ve Nurhan Bıdak çifti ile Döne Bıdak, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Dursun ve annesi Döne Bıdak'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. 

TOPRAĞA VERİLDİ

Yangında hayatını kaybeden Muhammet Ali Bıdak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Küçük çocuk işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Uğurludağ ilçesinde ikindi namazı sonrası ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Çorum, Uğurludağ, Muhammet Ali, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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