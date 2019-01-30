Yangında Ölen Suriyeli İşçinin Ailesinin Dramı

ANKARA'da mobilya fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren Suriyeli 5 işçiden Abdullah Rahicuha'nın (45) eşi ve 2 çocuğu, zor şartlar altında yaşıyor.

ANKARA'da mobilya fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren Suriyeli 5 işçiden Abdullah Rahicuha'nın (45) eşi ve 2 çocuğu, zor şartlar altında yaşıyor. Oğlu ve kızıyla tek katlı evde yaşayan Galiye Rahicuha, diz ve bel rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını, eşinin ölümünden sonra geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Geçen 16 Ocak'ta Altındağ ilçesinde Ulubey Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında çıkan yangında Suriyeli işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirdi. İşçilerden Abdullah Rahicuha'nın cenazesi, Yenimahalle mezarlığında toprağa verildi. Abdullah Rahicuha'nın eşi Galiye Rahicuha (39), eşinin ölümünden sonra 2 çocuğuyla kaldı. Galiye Rahicuha, oğlu Fevzi (11) ve kızı Raime (16) ile Altındağ'da tek katlı evde zor şartlar altında yaşıyor. 6 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ailenin yaşamı, baba Abdullah Rahicuha'nın yangında ölmesi ardından daha da zorlaştı.



'MAAŞI DÜZENLİ ÖDÜYORLARDI'



Galiye Rahicuha, eşinin yaklaşık 3 yıldır mobilya fabrikasında sigortasız ve haftalık 400 TL ücretle çalıştığını söyleyerek, "Türkiye geldikten sonra eşim çok iş değiştirdi. Son 3 yıldır burada çalışıyordu. Sigortası yoktu; ancak maaşını düzenli olarak ödüyorlardı. Haftalık 400 lira alırdı. Geçimimizi bu şekilde sağlamaya çalışıyorduk" dedi.



'HAYAT DAHA DA ZORLAŞTI'



Eşinin ölümünden sonra hayat şartlarının daha da ağırlaştığını, dizlerinde ve belindeki rahatsızlık nedeniyle çalışamadığını anlatan Galiye Rahicuha "Benim bir işte çalışmam çok zor. Çocuklarım da çalışmıyor, iş yok. Okula da gitmiyorlar. Paramızı nasıl kazanacağız, geçimimizi nasıl sürdüreceğiz bilmiyorum. Kızılay'ın verdiği yardım kartı da bize çıkmıyor 2 çocuğum olduğu için. 3 çocuk olması gerekiyor. Suriye'ye dönmeyi de düşünmüyorum" diye konuştu.



'KİRAYI NASIL ÖDERİZ BİLMİYORUM'



Ev kirasının 230 TL olduğunu söyleyen Galiye Rahicuha, "Evin kirasını nasıl öderiz bilmiyorum. Evde ısınmak için kömürümüz olmadığı için de çevreden topladığımız odunları yakıyoruz. Belediyeye kayıt yaptırdık; ancak daha odun gelmedi. Paramız olmadığı için yemek konusu da çok sıkıntı. Çocuklarıma yemek hazırlayamıyorum. Buzdolabımız bomboş" dedi.



Görüntü Dökümü



Ailenin kaldığı gecekondudan görüntüler



-Rahicuha'nın eşi ve çocukları ile röp.



-Detaylar



Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

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