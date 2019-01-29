Son Dakika Haberleri: Yangında Ölen Tersane İşçisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yangında Ölen Tersane İşçisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

44 dakika önce

İSTANBUL Tuzla Tersanesi'nde gemiden yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Muhammed Ali Yılmaz (25), 4 aylık hamile eşini geride bırakarak, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında Ölen Tersane İşçisi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
İSTANBUL Tuzla Tersanesi'nde gemiden yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Muhammed Ali Yılmaz (25), 4 aylık hamile eşini geride bırakarak, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tuzla Tersanesi'nde Hong Kong bandıralı LR2 Koseidon adlı gemide yakıt boşaltımı sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden Muhammed Ali Yılmaz'ın, bir yıl önce Tebriyaz Yılmaz ile dünya evine girdikten sonra tersanede çalışmaya başladığı öğrenildi. Cenaze törenine talihsiz işçinin baba Tuncay, anne Gülbeden Yılmaz, eşi Tebriyaz Yılmaz ile  yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Muhammed Ali Yılmaz'ın cenazesi Diliskelesi Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrasında Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:32 Kaynak: DHA

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