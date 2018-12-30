Yangında Ölen Yaşlı Kadının Cenazesi Defnedildi
30 dakika önce
Ödemiş ilçesinde evinde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi.
Ödemiş
ilçesinde evinde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi. Gölcük
Mahallesi'ndeki evinde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden Ömriye Kayacıoğlu'nun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan incelemenin ardından Ödemiş'e getirildi.
Kayacıoğlu'nun cenazesi Gölcük
Mahallesi Camisi'nde ikindin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Kayacıoğlu'nun 20 gün önce vefat eden eşi Ali İhsan Kayacıoğlu'nun yanında toprağa verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:47 Kaynak: AA
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