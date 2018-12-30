Son Dakika Haberleri: Yangında Ölen Yaşlı Kadının Cenazesi Defnedildi

Yangında Ölen Yaşlı Kadının Cenazesi Defnedildi

30 dakika önce

Ödemiş ilçesinde evinde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi.

Yangında Ölen Yaşlı Kadının Cenazesi Defnedildi, System.String[]
Ödemiş ilçesinde evinde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi toprağa verildi.

Gölcük Mahallesi'ndeki evinde çıkan yangının ardından hayatını kaybeden Ömriye Kayacıoğlu'nun cenazesi İzmir
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından Ödemiş'e getirildi.

Kayacıoğlu'nun cenazesi Gölcük
Mahallesi Camisi'nde ikindin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Kayacıoğlu'nun 20 gün önce vefat eden eşi Ali İhsan Kayacıoğlu'nun yanında toprağa verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:47 Kaynak: AA

Güncel
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