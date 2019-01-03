Yangında Onlarca Hayat Kurtaran Göçmenlere Yunanistan Vatandaşlığı

Yunanistan'da Temmuz ayında 91 kişinin hayatını kaybettiği yangında, tehlikeleri hiçe sayarak onlarca insanın hayatını kurtaran 3 göçmene Yunanistan vatandaşlığı verildi.

Yunanistan'da Temmuz ayında 91 kişinin hayatını kaybettiği yangında, tehlikeleri hiçe sayarak onlarca insanın hayatını kurtaran 3 göçmene Yunanistan vatandaşlığı verildi.



Yunanistan'ın Attiki bölgesinde Temmuz ayında orman yangını çıkmış, en az 91 kişi hayatını kaybetmişti. En fazla can kaybı yaşanan bölge, alevlerin çıkışları tamamen kapattığı Mati şehri olmuştu. Yangın sırasında 3 göçmen balıkçı, alevlerin arasına girerek onlarca insanı kurtarmış ve ülke gündemine oturmuştu. Alevleri ve dumanı hiçe sayarak kahramanlık sergileyen Mısır asıllı Emad El Haimi ve Mahmud İbrahim Musa ile Arnavutluk asıllı Gani Xheka'ya geçtiğimiz gün resmi törenle Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos tarafından vatandaşlık verildi.



"Avrupa değerlerini, anlamayanlara anlatın"



Cumhurbaşkanı Pavlopulos düzenlenen törende yaptığı konuşmasında, "3 yabancı uyruklu, kendilerini feda ederek ve tehlikeleri hiçe sayarak Yunan balıkçılarına katılmış ve onlarca yurttaşımızın hayatını kurtarmıştı. Onların feragati ve fevkalade katkısı, fahri vatandaşlığı hak ettiklerini gösteriyor" dedi. Tören sırasında dayanışma ve insanlık vurgusu yapan Pavlopulos göçmen karşıtı Avrupalı liderleri kastederek, "Sizler artık Avrupa vatandaşısınız, bu yüzden henüz Avrupa'nın değerlerini anlamayan tüm ortaklarımıza, yapmaları gerekenleri öğretebilirsiniz" ifadelerini kullandı.



Tören sırasında basın mensuplarına mülakat veren El Haimi, "İnsanların hayatının söz konusu olduğu böyle bir durumda, ne siyah insan vardır ne beyaz. Tehlikede olan herkese sadece yardım etmek zorundasınız" diye konuştu. - ATİNA

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