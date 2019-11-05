Son Dakika Haberleri: Yangında paniğe kapılan kişi 2'nci kattan atladı
Son Dakika Güncel Yangında paniğe kapılan kişi 2'nci kattan atladı

Yangında paniğe kapılan kişi 2'nci kattan atladı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 bebek ile bir kadın kurtarıldı, alevlerden kaçmak için 2'nci kattan atlayan kişi yaralandı.

Yangında paniğe kapılan kişi 2'nci kattan atladı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 bebek ile bir kadın kurtarıldı, alevlerden kaçmak için 2'nci kattan atlayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Flamingo Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın ikinci katında Ayhan Genç'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı dairede mahsur kalan iki bebeği balkondan çıkardı, SEDAŞ ekipleri ise üçüncü katta mahsur kalan bir kadını itfaiye merdiveniyle kurtardı.

Bu sırada dumandan etkilenerek paniğe kapılan bir kişi de ikinci kattan aşağı atlayarak, yaralandı.

Dumandan etkilenen 2 bebek ile yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alevler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Akçakoca, İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:44 Kaynak: AA
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