Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti

21.05.2022 14:41

- Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti Konya'da Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında pencereden apartman boşluğuna atlayan kadın hayatını kaybederken, evde bulunan 4 kişi yaralandı.

- Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında pencereden apartman boşluğuna atlayan kadın hayatını kaybederken, evde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Bölüm Sokak'ta bulunan bir binanın 3. katında çıktı. İddiaya göre, Suriyeli ailenin yaşadığı evde zihinsel engelli olduğu öğrenilen M. El Şemali'nin çıkardığı yangında ev alevlere teslim oldu. Yangın esnasında paniğe kapılan Aysa El Şemali pencereden apartman boşluğuna atladı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, evde bulunan Ragıp (19), Fatma, Muhammed ve M. El Şemali yaralandı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralılardan 2'si ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılırken, diğer 2 yaralı da Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Aysa El Şemali'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti
Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti
Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti
Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti
Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti
Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Evde çıkan yangında pencereden atlayan kadın öldü (2)- Yeniden Evde çıkan yangında pencereden atlayan kadın öldü (2)- Yeniden Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti Oğlu yangında hayatını kaybetmişti, kendisi başka bir yangında hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında pencereden atlayan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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