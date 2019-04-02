Yangında, Pencereden Sarkıtılan Anne ve Oğlunu Esnaf Kurtardı (2)
1 saat önce
'ÖNCE BEBEĞİMİ, SONRA KENDİMİ ATTIM'Olay sırasında evlerinin penceresinden indirilerek hastaneye kaldırılan Sevdanur Bayrak ve oğlu Oğuz Kaan'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi.
'ÖNCE BEBEĞİMİ, SONRA KENDİMİ ATTIM'
Olay sırasında evlerinin penceresinden indirilerek hastaneye kaldırılan Sevdanur Bayrak ve oğlu Oğuz Kaan
'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hastanede oğlu ile birlikte gözlem altında tutulan Sevdanur Bayrak, "Ben hiç yangını fark etmedim. Aşağıdan sesler geliyordu, tartışma sandım. Oğlumu yatırdım, bu sırada elektrikler gitti. Şalteri indirdim, kaldırdım gelmedi. Karşı komşuya bakmak istediğimde aşağıdan dumanlar çıkıyordu. Ben bağırmaya başladım, sonra pencereye çıktım. Bebeğimi aşağıya attım sonra kendim atladım. Aşağıda kalabalık vardı zaten, tuttular ambulansa verdiler. Hastaneye geldik" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:58 Kaynak: DHA
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak
AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
MSB'den Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Anıtkabir Ziyareti Usule Uygun Değildi
AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri