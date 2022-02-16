Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika

Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı

SAMSUN Samsun'da bir evde çıkan yangında olaya kısa sürede müdahale eden polisler evde bulunan yaşlı kadını sırtlarında taşıyarak ölümden kurtardılar.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kaya'ya ait evin kilerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Olay polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Dursun Ali Şekerci ve polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta yangın yerine kısa sürede intikal etti. İtfaiye gelene kadar evde bulunan ve yaşlılığından dolayı yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi 95 yaşındaki Mevlüde Yılmaz, polisler tarafından kurtarıldı. Polis memuru Mehmet Parlak, yaşlı kadını sırtına alarak evden güvenli bir yere taşıdı.

Rıza Kaya'nın eşi Fatma Kaya ise dumandan etkilendi. Fatma Kaya'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Hastaneye gitmek istemeyen kadın, ambulansta tedavi edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.