Üye Girişi
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika

Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı

16.02.2022 15:41

Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardıSAMSUN Samsun'da bir evde çıkan yangında olaya kısa sürede müdahale eden polisler evde bulunan yaşlı kadını sırtlarında taşıyarak ölümden kurtardılar.

Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı

SAMSUN Samsun'da bir evde çıkan yangında olaya kısa sürede müdahale eden polisler evde bulunan yaşlı kadını sırtlarında taşıyarak ölümden kurtardılar.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kaya'ya ait evin kilerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Olay polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Dursun Ali Şekerci ve polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta yangın yerine kısa sürede intikal etti. İtfaiye gelene kadar evde bulunan ve yaşlılığından dolayı yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi 95 yaşındaki Mevlüde Yılmaz, polisler tarafından kurtarıldı. Polis memuru Mehmet Parlak, yaşlı kadını sırtına alarak evden güvenli bir yere taşıdı.

Rıza Kaya'nın eşi Fatma Kaya ise dumandan etkilendi. Fatma Kaya'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı. Hastaneye gitmek istemeyen kadın, ambulansta tedavi edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü.

Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı
Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı

YORUMLAR
500

Rıza Kaya, İtfaiye, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:49 Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi! 35 yıl hapsi istendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:52:36. #1.12#
SON DAKİKA: Polis, alevler arasında kalan yaşlı kadını sırtında taşıyarak kurtardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement