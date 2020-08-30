Yangında, sattığı hayvanların parası da yandı - MUĞLA - Son Dakika

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin sattığı hayvanların parası da yandı.

İlçeye bağlı Karabağlar Yaylası Kırkahvesi mevkisinde bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangında, içindeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Mehmet Ali Ünal, gazetecilere, iki torununun televizyon seyrettiği odada yangın çıktığını söyledi.

Yangını fark eden torunlarının hemen dışarıya çıktığını belirten Ünal, "Yangın televizyonun yanından çıkarak tüm evi sardı. Bankaya olan borcum için danalarımı satmıştım 40 bin liraya. Paralarım ve evde bulunan tüm malzemelerim de yandı." dedi.

Ünal, evinin kullanılamaz hale geldiğini ve kalacak yerlerinin de olmadığını anlatarak yetkililerden yardım istedi.