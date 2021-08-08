Yangında selde, Büyükşehir her yerde - Son Dakika
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Yangında selde, Büyükşehir her yerde

08.08.2021 23:26
Yangında selde, Büyükşehir her yerde

08 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİYangında selde, Büyükşehir her yerdeBURSA - Yangın, sel, deprem, heyelan gibi doğal afetlerde gerek müdahale ekipleri gerekse de sosyal desteklerle hemen yardıma koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin son olarak Arhavi'deki sel felaketinde görev alan 6 personeli...

08 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Yangında selde, Büyükşehir her yerde

BURSA - Yangın, sel, deprem, heyelan gibi doğal afetlerde gerek müdahale ekipleri gerekse de sosyal desteklerle hemen yardıma koşan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin son olarak Arhavi'deki sel felaketinde görev alan 6 personeli Bursa'ya döndü. Başkan Aktaş, Arhavi'de cansiperane bir şekilde görev yapan BUSKİ personeli tebrik etti.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, özellikle doğal afetlere müdahale ve sosyal destekler konusunda Türkiye'ye örnek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, felaketler yaraları sarmaya devam ediyor. Halen Antalya ve Muğla'da devam eden yangınlara 20'den fazla araç ve 50'den fazla personelle müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, Arhavi'deki sel felaketinin ardından 22 Temmuz'da bölgeye BUSKİ'den 2 vidanjör ve 6 personel göndermişti. Arhavi'de sel sularına maruz kalan 50 ev ile 70 ızgara ve genel temizlik faaliyetlerine katılan BUSKİ ekipleri, 8 gün süren çalışmanın ardından bölgede hayatın normalleşmesi ile Bursa'ya döndü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın yardımseverliğini en iyi şekilde gösteren 6 personeli tarihi belediye binasında ağırladı.

Bursa hayırsever bir şehir

Başkan Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'in de katıldığı ziyarette, Arhavi'de görev alan personeli kutladı ve teşekkür plaketi verdi. Halen ülkenin güney hattında yangınların devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bölgede 20'den fazla aracımız ve 50'den fazla personelimiz yangınlara müdahale ediyor. Bursa hayırsever ve bereketli bir şehir. Bursa, Elazığ'a da, Malatya'ya da, İzmir'e de sessiz kalmadı. Karadeniz Bölgesi'nde Arhavi'de, Artvin'de ve Rize'de oluşan sel felaketine de sessiz kalmadı. BUSKİ marifetiyle Arhavi'ye giden ekibimiz, gerçekten samimiyetle ve cansiperane mücadele veriler. Devletimiz, belediyeleriyle, yerel yönetimleriyle işbirliği içerisinde en kıs sürede hayatı normalleştirdi" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Kaynak: Habermetre

Büyükşehir Belediyesi, Arhavi, Bursa, Sel, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Yangında selde, Büyükşehir her yerde - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

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