Son Dakika Haberleri: Yangında Tavanı Çöken Ev Kül Oldu... 9 Kişilik Aile Canını Zor Kurtardı

Yangında Tavanı Çöken Ev Kül Oldu... 9 Kişilik Aile Canını Zor Kurtardı

36 dakika önce

Yangında tavanı çöken ev kül oldu.

Yangında tavanı çöken ev kül oldu... 9 kişilik aile canını zor kurtardı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde alev topuna dönen ve tavanı çöken evde kalan 9 kişilik aile canını zor kurtardı.
İlçenin Açıkyol Mahallesi'nde ikamet eden Güzel ailesine ait evde, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın esnasında meydana gelen patlama sonucu tavanı çöken evde, aile fertleri canlarını zor kurtardı.
Ev sahibi Yasin Güzel, evin alev topuna dönmesiyle engelli kızıyla birlikte diğer aile fertlerini hemen dışarı çıkardığını belirterek, "Evimiz içerisindeki malzemelerle kullanılamaz hale geldi. Evsiz ve eşyasız kaldık ortada" dedi.
Çocuklarını kurtarmaya çalıştığı esnada dumandan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını da ifade eden Yasin Güzel, hastanede bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini kaydetti. Güzel, "Çocuklarımın giysileri, kitap ve defterleri tamamen yandı. Şimdilik bir akrabada kalıyoruz. Kızılay ekibi geldi, bize okulun lojmanını tahsis ettiler. Orada da sadece boş bir bina var, ne şekilde kalacağız bilmiyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:36 Kaynak: İHA

Muradiye, Van, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi ABD'de Camide Yangın! Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 04:12:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yangında Tavanı Çöken Ev Kül Oldu... 9 Kişilik Aile Canını Zor Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]