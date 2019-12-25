Yangında tüm eşyaları kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yangında tüm eşyaları kül oldu - Son Dakika

Yangında tüm eşyaları kül oldu

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında büyük hasar gören evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangında tüm eşyaları kül oldu, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında büyük hasar gören evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Emet ilçesi Çayavi mevkisinde Halil Dağlar'a ait evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Emet Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Maddi hasar gören evin sahibi Halil Dağlar, "Akşam yüksek voltaj gelip gitmesinden dolayı dondurucunun motoru yandı. Son dönemde sık sık yüksek voltaj gelip gitmesi oluyor. Gece giderek evde tüm fişleri emniyet durumuna getirdim. Buna rağmen çıkan yangında tüm eşyalarım kullanılamaz hale geldi" dedi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi, Kütahya, Emet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:55 Kaynak: İHA
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