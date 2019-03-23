Son Dakika Haberleri: Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk, biri hamile 6 kişi kurtarıldı.

Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk, biri hamile 6 kişi kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Adalet Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan sitedeki 4 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Alevler kısa sürede elektrik panosu ve kablolarını sararken, binanın içerisi yoğun dumanla kaplandı, bazı bina sakinleri üst katlarda mahsur kaldı.


İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü, üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk, biri hamile 6 kişiyi tahliye etti.

Dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarda yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:24 Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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