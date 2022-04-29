Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti

29.04.2022 15:10

Bir son dakika haberine göre Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti Karaman'da evlerinde çıkan yangında ağır yaralanan 6 aylık Medine bebek tedavi gördüğü hastanede 28 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti

KARAMAN - Karaman'da evlerinde çıkan yangında ağır yaralanan 6 aylık Medine bebek tedavi gördüğü hastanede 28 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 1 Nisan tarihinde Sakabaşı Mahallesi 881. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zeminde katında çıkan yangında, Feride U., çocukları Hüseyin E. ve 6 aylık Medine Gül Haznedar yaralandı. Komşuları ve çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarılan anne ve çocukları olay yerine sevk edilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında ağır yaralanan 6 aylık Medine Gül Haznedar, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. 6 aylık bebek Medine Gül Haznedar'dan 28 gün sonra acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan bebek, hayatını kaybetti. Ailesi tarafından cenazesi hastaneden teslim alınan Medine Gül bebek, Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Yukarıçağlar köyünde öğleden önce toprağa verildi.

Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti
Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti
Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti
Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti
Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti
Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti
Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yangında yaralanan 6 aylık Medine 28 günlük yaşamı kaybetti - Son Dakika
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