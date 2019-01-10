Son Dakika Haberleri: Yangında Yaralanan Adam Kurtarılamadı

Yangında Yaralanan Adam Kurtarılamadı

55 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 gün önce çıkan yangında yaralanan yaşlı adam bugün hayatını kaybetti7 Ocak Pazartesi gecesi Eşrefzade Mahallesi Gür Sokak'ta 81 yaşındaki Mahmut Sargın'a ait evde yangın çıktı.

Yangında Yaralanan Adam Kurtarılamadı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde 3 gün önce çıkan yangında yaralanan yaşlı adam bugün hayatını kaybetti

7 Ocak Pazartesi gecesi Eşrefzade Mahallesi Gür Sokak'ta 81 yaşındaki Mahmut Sargın'a ait evde yangın çıktı. Yaşlı adamın uyuduğu sırada elektrikli battaniye alev aldı. Üzerindeki yorganı yanmaya başlayan Mahmut Sargın'ı eşi Emine Sargın kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan yatağı söndürdü. Yangında ayağında 2. derece yanık oluşan ve karbonmonoksit gazından etkilenen Mahmut Sargın, İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. 3 gündür tedavi altında olan yaşlı adam bu akşam vefat etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Güncel
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