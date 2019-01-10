Yangında Yaralanan Adam Kurtarılamadı
55 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde 3 gün önce çıkan yangında yaralanan yaşlı adam bugün hayatını kaybetti7 Ocak Pazartesi gecesi Eşrefzade Mahallesi Gür Sokak'ta 81 yaşındaki Mahmut Sargın'a ait evde yangın çıktı.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde 3 gün önce çıkan yangında yaralanan yaşlı adam bugün hayatını kaybetti
7 Ocak Pazartesi gecesi Eşrefzade Mahallesi Gür Sokak'ta 81 yaşındaki Mahmut Sargın'a ait evde yangın çıktı. Yaşlı adamın uyuduğu sırada elektrikli battaniye alev aldı. Üzerindeki yorganı yanmaya başlayan Mahmut Sargın'ı eşi Emine Sargın kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan yatağı söndürdü. Yangında ayağında 2. derece yanık oluşan ve karbonmonoksit gazından etkilenen Mahmut Sargın, İnegöl
Devlet Hastanesine sevk edildi. 3 gündür tedavi altında olan yaşlı adam bu akşam vefat etti. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!
CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan İstifasıyla İlgili Tartışmaları Değerlendirdi
İtalyan Siyasetçi, Atatürk Havalimanında Gözlük Çalarken Yakalandı
Cumartesi Gününe Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz