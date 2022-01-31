Üye Girişi
Yangında yaralanan iki kardeş Ankara ve İzmir'e sevk edildi - Son Dakika

Yangında yaralanan iki kardeş Ankara ve İzmir'e sevk edildi

31.01.2022 19:22
Yangında yaralanan iki kardeş Ankara ve İzmir'e sevk edildi

Burdur'da bir evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı.

Burdur'da bir evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı. Durumları ağır olan iki kardeş, İzmir ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Yangın, Bucak ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil ve Hatice Köklü çiftine ait evden bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada evde bulunan anne Hatice Köklü ile çocukları 3 yaşındaki Tevfik Emin ve 1,5 yaşındaki Kerem Köklü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Anne Hatice Köklü ve iki çocuğu Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tevfik Emin ve Kerem, hastanede yapılan ilk müdahalinin ardından Ankara Şehir Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 3 ve 1,5 yaşındaki iki minik kardeşin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, annenin ise durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen minik Tevfik Emin'e refakat eden halası ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yangının çıkış nedeninin itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURDUR

YORUMLAR
500

İtfaiye, Ankara, Burdur, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yangında yaralanan iki kardeş Ankara ve İzmir'e sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:17 Hollanda'da fişi çekilmek istenen genç için Erdoğan'ın verdiği talimat ortaya çıktı: Nefes alıyorsa gidip getirin
19:06 Nisa'nın sözleri Survivor'ın gündemine oturdu! Mert'in iki sevgilisi mi var?
19:04 Acun Ilıcalı'nın takımıyla idmana çıktı! Fenerbahçeli futbolcu taraftarı çok sinirlendirdi
18:39 Beşiktaş, Ljajic'i sonunda transfer ediyor! Yıldız futbolcu, Süper Lig'de kaldı
18:28 18 yaşındaki gelin, gerdek gecesinde cinsel ilişkiye girdiği sırada hayatını kaybetti
18:24 Son Dakika: Vatandaşın beklediği haber Erdoğan'dan geldi! Elektrikte indirimli tarife aylık 210 kilovata yükseliyor
18:22 Son Dakika: Erdoğan'dan Kabine'de revizyon sinyali: Gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz
18:06 Son Dakika: Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Artışın kamburunu bir müddet sırtımızda taşımak durumunda kalacağız
18:06 Google'dan WhatsApp kullanıcılarını üzecek hamle! Yedeklemeler sınırlandırılacak
17:40 Fenerbahçe, TFF'ye başvuruda bulundu! Trabzonspor için soruşturma başlatın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 19:31:03. #1.13#
SON DAKİKA: Yangında yaralanan iki kardeş Ankara ve İzmir'e sevk edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement