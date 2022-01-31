Yangında yaralanan iki kardeş Ankara ve İzmir'e sevk edildi - Son Dakika

Burdur'da bir evde çıkan yangında anne ve iki çocuğu yaralandı. Durumları ağır olan iki kardeş, İzmir ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

Yangın, Bucak ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil ve Hatice Köklü çiftine ait evden bir anda alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O sırada evde bulunan anne Hatice Köklü ile çocukları 3 yaşındaki Tevfik Emin ve 1,5 yaşındaki Kerem Köklü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Anne Hatice Köklü ve iki çocuğu Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tevfik Emin ve Kerem, hastanede yapılan ilk müdahalinin ardından Ankara Şehir Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 3 ve 1,5 yaşındaki iki minik kardeşin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, annenin ise durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen minik Tevfik Emin'e refakat eden halası ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yangının çıkış nedeninin itfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURDUR