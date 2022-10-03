Yangında yaralanan itfaiye çavuşuna moral ziyareti - Son Dakika
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Yangında yaralanan itfaiye çavuşuna moral ziyareti

03.10.2022 14:31
Yangında yaralanan itfaiye çavuşuna moral ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleriyle birlikte, geçtiğimiz temmuz ayında Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında ayaklarından yaralanan İtfaiye Çavuşu Musa Güzel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleriyle birlikte, geçtiğimiz temmuz ayında Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında ayaklarından yaralanan İtfaiye Çavuşu Musa Güzel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz temmuz ayında, Yunusemre ilçesinde yer alan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ederken ayağından yaralanan İtfaiye Çavuşu Musa Güzel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından evinde dinlenmeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleriyle birlikte evinde istirahatte olan Güzel'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Güzel'in sağlık durumu hakkında bilgi alan İnal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını da ileterek, "En kısa sürede iyileşerek aramıza dönmen için dua ediyoruz" dedi.

Ziyareti nedeniyle daire başkanına ve şube müdürlerine teşekkür eden Çavuş Musa Güzel de, sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yangında yaralanan itfaiye çavuşuna moral ziyareti - Son Dakika

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