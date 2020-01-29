Yangında yaralanan yaşlı adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında yaralanan yaşlı adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Yangında yaralanan yaşlı adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

6 saat önce

İzmit ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan 68 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yangında yaralanan yaşlı adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti, System.String[]

İzmit ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan 68 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 20 Ocak'ta Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'taki 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan Halit Tanık (68), Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tanık'ın cenazesinin, defin işlemleri için Afyonkarahisar'a gönderildiği öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 20 Ocak'ta 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralanmıştı.

Şirintepe, Derince, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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