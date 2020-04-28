Yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika

İZMİR'in Konak ilçesinde 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında Mehmet Akif Konukçu (68), hayatını kaybetti.

Şehit Nihat Bey Caddesi'ndeki 4 katlı binanın zemin katında dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evdeki Mehmet Akif Konukçu'yu dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Konukçu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Konukçu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.