Son Dakika Haberleri: Yangında yaşamını yitiren küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı
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Yangında yaşamını yitiren küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı

12 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, evlerinde şarja takılı cep telefonunun patlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Bakican Arılık, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yangında yaşamını yitiren küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, evlerinde şarja takılı cep telefonunun patlaması sonucu çıkan yangında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Bakican Arılık, gözyaşları içinde toprağa verildi. 2 yaşındaki kızıyla birlikte aynı yangında yaralanıp, hastanede tedaviye alınan anne Ebru Arılık'a ise oğlunun öldüğü henüz söylenmedi.
Karşıyaka Mahallesi 5'inci Cadde'de bulunan 2 katlı binanın alt katındaki dairede, Cuma günü saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yatak odasında şarj için prize takılı olan cep telefonunun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangını fark eden komşular, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulunup, yardıma koştu. Eve giren komşular, salonda uyuyan Ebru Arılık ve 2 yaşındaki kızını dışarı çıkardı. Yangından son anda kurtulan ve yüzünde yanık oluşan Ebru Arılık, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. İçeride inceleme yapan ekipler, Ebru Arılık'ın oğlu Bakican'ın yatak odasında cansız bedeniyle karşılaştı. Bakican Arılık'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Buradaki otopsinin ardından küçük Bakican'ın yakınları tarafından alınan cenazesi, bugün öğlende Karşıyaka Mahallesi'ndeki Hicret Camisi'ne getirildi. Cenazeye, bir suçtan dolayı Buca Cezaevi'nde bulunan babası C.A., jandarmalar arasında getirildi. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren anne Ebru Arılık ise cenazeye getirilmedi. Ebru Arılık'a halen oğlunun öldüğünün söylenemediği bildirildi.
Ailenin az sayıdaki yakınının da katılımıyla kılınan namazın ardından küçük Bakican'ın cenazesi, Arslanlar Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.


- İzmir
Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:03 Kaynak: DHA
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