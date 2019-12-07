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Yangında yaşamını yitiren yaşlı kadın toprağa verildi

6 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Dalkılıç (87), son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında yaşamını yitiren yaşlı kadın toprağa verildi, System.String[]

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, evinde çıkan yangında hayatını kaybeden Emine Dalkılıç (87), son yolculuğuna uğurlandı.

Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde oturan Emine Dalkılıç'ın evinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Dalkılıç, yangında yaşamını yitirdi. Emine Dalkılıç, bugün köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından kır mezarlığında toprağa verildi. Yalnız yaşayan iki çocuk annesi Emine Dalkılıç'ın ölümüyle ilgili Çaylı Mahallesi Muhtarı İsmail Güçlü, "Emine teyze ısınmak için şömineyi yakmış, daha sonra evde bulunan odun ve kömürler tutuşmaya başladıktan sonra yaşamını yitirdiğini tahmin ediyoruz. Kesin sonuç soruşturmadan sonra ortaya çıkacaktır. Gece yarısı alevlerin evi sarması üzerine durum itfaiyeye bildirilmiş.  Ancak itfaiye geldiğinde zaten Emine nine hayatını kaybetmişti. Emine ninenin cenazesi ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsiden sonra, cenaze ikindi namazından sonra Çaylı'ya getirildi. Cenaze Çaylı Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra, gözyaşları arasında Kır mezarlığına defnedildi. Emine ninenin ölümü mahallede büyük üzüntü yarattı" dedi.


Ödemiş, Çaylı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:11 Kaynak: DHA
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