Yangında yaşlı anne-baba ile yatalak oğulları dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yangında yaşlı anne-baba ile yatalak oğulları dumandan etkilendi - Son Dakika

Yangında yaşlı anne-baba ile yatalak oğulları dumandan etkilendi

6 saat önce

TRABZON'da bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında, Zakire Orhon (78) ve Teoman Orhon (80) çifti ile yatalak oğulları Derya Orhon (52) dumandan etkilendi.

Yangında yaşlı anne-baba ile yatalak oğulları dumandan etkilendi, System.String[]

TRABZON'da bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında, Zakire Orhon (78) ve Teoman Orhon (80) çifti ile yatalak oğulları Derya Orhon (52) dumandan etkilendi. Aile hastanede tedaviye alınırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortahisar ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki Teoman Orhan'a ait dairede, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden bina sakinleri, Zakire -Teoman Orhon çifti ile yatalak oğulları Derya Orhon'u evden çıkartıp, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.  Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan anne- baba ve oğullarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında ise ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Teoman Orhon'un kardeşi Mehmet Orhon, "Alt katta oturuyorum. Gürültü duyup, dışarı çıktım. Dumanların çıktığını gördüm. İtfaiyeye haber verildi. Evi duman sarmıştı. Bir arkadaş içeriye girip onları kurtardı. Ağabeyim ve yengemi dışarıya çıktı. Hasta yeğenim içeride kalmıştı, onu da dışarıya çıkardı" dedi.


Esentepe Mahallesi, İtfaiye, Teoman, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:24 Kaynak: DHA
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