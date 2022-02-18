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YANGINDA YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIYAN POLİSE BAŞARI BELGESİ - Son Dakika

YANGINDA YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIYAN POLİSE BAŞARI BELGESİ

18.02.2022 09:28

SAMSUN'da evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı (95) kurtararak sırtında taşıyan polis memuru Mehmet Parlak, Vali Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

SAMSUN'da evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı (95) kurtararak sırtında taşıyan polis memuru Mehmet Parlak, Vali Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Yangın, dün öğle sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Rıza Kaya'ya ait evin kiler bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören komşuları, 112 Acil Servis'i arayarak ihbarda bulundu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak kısa sürede yangın yerine ulaştı. Evde mahsur kaldığı görülen Mevlüde Yılmaz, polis memuru Parlak tarafından sırtında taşınarak çıkarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

'ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN'

Mevlüde Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, 'Yangın elektrik kontağından çıktığı söyleniyor. Polis geldi. Allah onlardan razı olsun. Ben belimden rahatsız olduğum için o taşıdı. Annem ayaklarından rahatsız olduğu için yürüyemiyor. Yürüyemediği için polis memuru geldi ve aldı. Durumu şuan iyi herhangi bir rahatsızlığı yok' dedi.

VALİDEN BAŞARI BELGESİ

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı sırtında taşıyan Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Parlak ile olay yerinde bulunan komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci'yi başarı belgesiyle ödüllendirerek tebrik etti.

YANGINDA YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIYAN POLİSE BAŞARI BELGESİ
YANGINDA YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIYAN POLİSE BAŞARI BELGESİ
YANGINDA YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIYAN POLİSE BAŞARI BELGESİ

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Emniyet Müdürlüğü, Zülkif Dağlı, Polis Memuru, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YANGINDA YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIYAN POLİSE BAŞARI BELGESİ - Son Dakika


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